Падение биткоина объяснено человеческим фактором

Экономист Кульбака объяснил падение биткоина метаниями людей на рынке валют

Падение биткоина обусловлено снижением к нему интереса. Так считает экономист Николай Кульбака. Об этом он заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что курс биткоина 14 июня резко рухнул более чем на семь процентов до отметки в 22 285 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. На минимуме за последние сутки стоимость опускалась ниже 21 тысячи долларов.

Курс самой популярной криптовалюты падает на фоне общей распродажи рискованных активов, отмечает CNBC. Речь идет о самом низком уровне с конца 2020 года. Капитализация биткоина снизилась до уровня ниже 425 миллиардов долларов, а общая капитализация криптовалют впервые с февраля прошлого года упала до отметки ниже 1 триллиона долларов — с конца прошлой недели рынок потерял около 200 миллиардов.

Ценность биткоина

«Биткоин, как и любая криптовалюта в принципе, очень своеобразный и весьма ненадежный актив. Это актив, ценность которого определяется тем, насколько людям хочется считать его ценным активом. Поэтому его колебания будут и будут большими на протяжении всего времени его существования», — считает Кульбака.

Нынешнее падение стоимости биткоина связано не столько с реальными процессами в экономике, сколько с метаниями людей, добавил специалист. Непредсказуемость их действий и создает резкие скачки любой криптовалюты.

«Сейчас, судя по всему, биткойн стало сложнее использовать для различных операций. Опять же в экономике многих стран идет кризис. Пока не очень понятно, насколько сильный. В этих условиях интерес к биткоину резко упал, только и всего», — заключил экономист.

Предсказать, что будет дальше, сложно, указал Кульбака. «Давайте скажем честно. Для таких активов как биткоин интервал даже в несколько недель не значит вообще ничего. Колебания могут быть очень сильными. Я бы сказал, что в большинстве случаев на это не стоит обращать внимание», — отметил специалист.

Он заявил, что воспринимать биткоин в качестве актива для накопления средств — опасная затея. По словам специалиста, криптовалюта удобна для быстрого перемещения финансов. «Собственно почему многие и используют биткоин. Потому что очень удобно его использовать для каких-то операций. Но говорить о том, что это актив, который можно использовать, скажем, для того, чтобы копить деньги на протяжении пяти-десяти лет — это, любой экономист скажет, по меньшей мере опасно», — резюмировал Кульбака.

Тем, у кого есть средства в биткоинах, лучше всего переждать, посоветовал он. А затем следует задуматься о пересмотре своего финансового портфеля.

13 июня крупнейшая криптобиржа Binance решила временно приостановить вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технических неполадок. Проблема сохранялась в течение более чем трех часов.

Также вывод средств из-за «исключительных условий на рынке» приостановила и платформа криптокредитования Celsius — указывалось, что мера была принята для стабилизации ликвидности.