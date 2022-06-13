Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Binance приостановила вывод биткоина

Биржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технических неполадок. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный директор компании Чанпэн Чжао.

«Технические службы устранят неисправность в течение 30 минут», — написал он, позднее признав, что на устранение сбоя потребуется «чуть больше времени».

Ранее стало известно, что в понедельник, 13 июня, курс биткоина рухнул более чем на 10 процентов. Его курс опустился до 24 783 долларов за монету. Курс эфира потерял 13,38 процента — 1264,14 доллара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Названа возможная деятельность Поклонской после отставки
В США оценили шансы Байдена на переизбрание
Россияне назвали оптимальное количество дней для отпуска
Пропавший в лесах Амазонки британский журналист найден мертвым
Украинскую кукурузу смогли доставить в Испанию
Соглашение между Россией и Никарагуа стало неожиданностью для США
Унесенных в открытое море на матрасе детей нашли мертвыми в Крыму
Сопернице Шевченко потребуется операция после UFC 275
Более ста зараженных оспой обезьян людей выявили в Великобритании
Binance приостановила вывод биткоина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.