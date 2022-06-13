Биржа Binance приостановила вывод биткоина из-за неполадок

Международная криптобиржа Binance временно приостановила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технических неполадок. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный директор компании Чанпэн Чжао.

«Технические службы устранят неисправность в течение 30 минут», — написал он, позднее признав, что на устранение сбоя потребуется «чуть больше времени».

Ранее стало известно, что в понедельник, 13 июня, курс биткоина рухнул более чем на 10 процентов. Его курс опустился до 24 783 долларов за монету. Курс эфира потерял 13,38 процента — 1264,14 доллара.