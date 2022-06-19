Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об уличных боях в городе Золотое

Посол ЛНР Мирошник сообщил об уличных боях в городе Золотое

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В городе Золотое союзные войска продвинулись и ведут уличные бои. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в населенных пунктах Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также в промзоне Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

«Что существенно повлияет на ситуацию в остатках "треугольника", а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований <...> По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары», — написал Мирошник.

Он отметил также, что войска существенно продвинулись в сторону населенного пункта Артемовск: «там наши войска захватили несколько опорников ВСУ, и сейчас от Артемовска находятся на расстоянии примерно 7 километров».

Ранее 19 июня стало известно, что зажатые на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке украинские военные подают сигналы, что готовы к переговорам.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Бывший премьер Британии пожаловался на унижения со стороны Путина
Стало известно об уличных боях в городе Золотое
ВСУ повредили цех и резервуары в Ясиновском коксохимическом заводе
Италия продолжит получать газ из России в ограниченном объеме
Умерла известный музыковед Ольга Доброхотова
Гастроэнтеролог сообщил об опасности ряда дачных цветов для детей
Зеленскому позволят выбрать страну-представителя Украины в России
Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе
Выбор Хиросимы в качестве места проведения G7 объяснили
На Украине запретят русскую музыку и книги
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.