Стало известно об уличных боях в городе Золотое

Посол ЛНР Мирошник сообщил об уличных боях в городе Золотое

В городе Золотое союзные войска продвинулись и ведут уличные бои. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, союзные силы ликвидируют украинских военнослужащих в населенных пунктах Берестовое, Спорное и Волчеяровка, а также в промзоне Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

«Что существенно повлияет на ситуацию в остатках "треугольника", а именно в Лисичанске, где сейчас сосредоточена достаточно крупная группировка украинских формирований <...> По окраинам Лисичанска наносятся очень серьезные удары», — написал Мирошник.

Он отметил также, что войска существенно продвинулись в сторону населенного пункта Артемовск: «там наши войска захватили несколько опорников ВСУ, и сейчас от Артемовска находятся на расстоянии примерно 7 километров».

Ранее 19 июня стало известно, что зажатые на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке украинские военные подают сигналы, что готовы к переговорам.