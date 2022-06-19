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В ЛНР заявили о готовности зажатых на заводе «Азот» боевиков ВСУ к переговорам

Посол ЛНР Мирошник заявил, что бойцы ВСУ с «Азота» подают сигналы готовности к переговорам

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Зажатые на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) украинские военные подают сигналы, что готовы к переговорам. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Соответствующую информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Переговорный процесс продолжается, отметил он, но условия сложения оружия для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) не улучшатся. «Пока они испытывали судьбу срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», — написал Мирошник.

Евгения Куликова
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