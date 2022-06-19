В Луганской ОВА заявили об отказе мирных жителей выходить с «Азота»

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что мирные жители отказались выходить с «Азота»

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил об отказе мирных жителей Северодонецка покидать помещения химического комбината «Азот». Его слова приводит УНИАН.

«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — сказал Гайдай. По данным главы ОВА, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Накануне посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник объяснил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с «Азота» в Северодонецке не достигнуты из-за отказа Украины прекратить огонь.

«Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов. Местные жители указывают, что боевики "за речкой" устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай если кто-то выйдет с территории "Азота"», — объяснил он.

16 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения республики и Вооруженные силы (ВС) России закрепились в промзоне у завода «Азот» и начали ее зачистку.