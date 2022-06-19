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В Луганской ОВА заявили об отказе мирных жителей выходить с «Азота»

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что мирные жители отказались выходить с «Азота»

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил об отказе мирных жителей Северодонецка покидать помещения химического комбината «Азот». Его слова приводит УНИАН.

«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — сказал Гайдай. По данным главы ОВА, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Накануне посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник объяснил, что договоренности об открытии гуманитарного коридора с «Азота» в Северодонецке не достигнуты из-за отказа Украины прекратить огонь.

«Оттуда обстреливают город из ствольной артиллерии и минометов. Местные жители указывают, что боевики "за речкой" устанавливают минометы для нанесения ударов, по подходам к первой проходной завода, на случай если кто-то выйдет с территории "Азота"», — объяснил он.

16 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения республики и Вооруженные силы (ВС) России закрепились в промзоне у завода «Азот» и начали ее зачистку.

Марина Совина
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