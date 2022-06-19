Помощник Кадырова показал крупный схрон украинского оружия

Помощник главы Чечни Алаудинов показал на видео схрон иностранного оружия украинцев

Помощник главы Чечни Апты Алаудинов показал обнаруженный в Северодонецке боевой арсенал иностранного производства, который, по его словам, принадлежал военнослужащим Украины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале РИА Новости.

«Все, что только есть в НАТО, у нас уже есть, все разновидности», — прокомментировал он находку, отметив, что больше доверяет российскому оружию.

Кроме того, командир спецотряда «Ахмат» заявил, что предоставляемое Западом вооружение не изменит сложившуюся ситуацию с Украиной.

Ранее в июне сообщалось, что военнослужащие Росгвардии нашли крупные схроны с оружием Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Так, в ходе поиска были обнаружены пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, а также два автомата Калашникова, 15 гранат и свыше 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию.