Помощник Кадырова показал крупный схрон украинского оружия
Помощник главы Чечни Апты Алаудинов показал обнаруженный в Северодонецке боевой арсенал иностранного производства, который, по его словам, принадлежал военнослужащим Украины. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале РИА Новости.
«Все, что только есть в НАТО, у нас уже есть, все разновидности», — прокомментировал он находку, отметив, что больше доверяет российскому оружию.
Кроме того, командир спецотряда «Ахмат» заявил, что предоставляемое Западом вооружение не изменит сложившуюся ситуацию с Украиной.
Ранее в июне сообщалось, что военнослужащие Росгвардии нашли крупные схроны с оружием Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Так, в ходе поиска были обнаружены пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, а также два автомата Калашникова, 15 гранат и свыше 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию.