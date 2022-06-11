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Росгвардия обнаружила схроны с оружием ВСУ в ЛНР

В пресс-службе Росгвардии заявили о найденных в ЛНР схронах с оружием ВСУ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Военнослужащие Росгвардии нашли крупные схроны с оружием Вооруженных силу Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Уточняется, что в ходе поиска были обнаружены пять ракет ПТУР «Фагот», огнемет украинского производства, 23 выстрела и семь стартовых зарядов к гранатометам, а также два автомата Калашникова, 15 гранат и свыше 6,5 тысячи боеприпасов к стрелковому оружию.

Кроме того, военнослужащие Росгвардии нашли форму ВСУ, гранатомет финского производства и боеприпасы к стрелковому оружию.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области пособников вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых нашли оружие. При проведении адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие нашли 17 единиц оружия и задержали троих пособников националистов, уточнили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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