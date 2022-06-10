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Росгвардия задержала пособников ВСУ в Харьковской области

Сотрудники Росгвардии задержали пособников ВСУ с оружием в Харьковской области

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники Росгвардии задержали в Харьковской области пособников вооруженных сил Украины (ВСУ), у которых нашли оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, при проведении адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие Росгвардии нашли 17 единиц оружия и задержали троих пособников националистов. При досмотре у задержанных обнаружили гранаты РГД-5.

Всего в ходе этих мероприятий бойцы спецназа Росгвардии проверили более 50 домов. В некоторых из них нашли важные документы и ведомственные награды ВСУ. В одном доме военнослужащие обнаружили смотровую трубу, пистолет, два комплекта формы ВСУ и ноутбук с информацией о подразделениях противника.

Ранее сообщалось, что российский школьник нашел ящик с гранатами в Иркутске на прогулке на берегу водоема. Правоохранители оцепили территорию, затем взрывотехники ОМОН Росгвардии по Иркутской области обследовали находку и передали следственно-оперативной группе для проведения соответствующей экспертизы и дальнейшей утилизации.

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Леонид Микуляк
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