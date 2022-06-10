Российский школьник нашел ящик с гранатами на прогулке

Школьник нашел ящик с гранатами на прогулке в Иркутске

Российский школьник нашел ящик с гранатами в Иркутске на прогулке на берегу водоема. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 10 июня, сообщили представитель МВД по Иркутской области Юрий Ильенко.

По данным ведомства, 14-летний подросток гулял на берегу пруда и заметил металлическую канистру. Открыв железный ящик, он обнаружил внутри него предметы, похожие на гранаты. Тогда школьник сообщил о находке ближайшим патрульным, которых встретил на улице. Правоохранители оцепили территорию, затем взрывотехники ОМОН Росгвардии по Иркутской области обследовали находку и передали следственно-оперативной группе для проведения соответствующей экспертизы и дальнейшей утилизации. На данный момент не установлено, чьи это гранаты и как они оказались бесхозными.

Ранее сообщалось, что обнаруженный в четверг, 9 июня, у метро «Парк Победы» в Москве подозрительный бесхозный предмет оказался муляжом гранаты. По итогам проведенной проверки эксперты пришли к выводу, что предмет не представляет опасности для окружающих.