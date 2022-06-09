Обнаруженный в Москве у метро «Парк Победы» предмет оказался муляжом гранаты

Обнаруженный у московского метро подозрительный предмет оказался муляжом гранаты

Обнаруженный у метро «Парк Победы» в Москве подозрительный бесхозный предмет оказался муляжом гранаты. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, на данный момент проверка обнаруженного ранее предмета завершена. Он не представляет опасности для окружающих.

Ранее сообщалось, что в 50 метрах от станции метро в Москве якобы обнаружена бомба. Территорию оцепили правоохранители, саперы работали с помощью специального робота для разминирования. Также работу саперов на месте обнаружения неизвестного взрывного устройства возле станции метро «Парк Победы» показали на видео.