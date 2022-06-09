Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Обнаруженный в Москве у метро «Парк Победы» предмет оказался муляжом гранаты

Обнаруженный у московского метро подозрительный предмет оказался муляжом гранаты

Кадр: Telegram-канал «Baza»

Обнаруженный у метро «Парк Победы» в Москве подозрительный бесхозный предмет оказался муляжом гранаты. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, на данный момент проверка обнаруженного ранее предмета завершена. Он не представляет опасности для окружающих.

Ранее сообщалось, что в 50 метрах от станции метро в Москве якобы обнаружена бомба. Территорию оцепили правоохранители, саперы работали с помощью специального робота для разминирования. Также работу саперов на месте обнаружения неизвестного взрывного устройства возле станции метро «Парк Победы» показали на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Названы четыре эффективных способа избавиться от навязчивой мелодии в голове
Москвичам разонравилось элитное жилье
Делегация Украины при ЮНЕСКО назвала Россию угрозой для украинского борща
США признались в поддержке биологических лабораторий Украины
Премия «Грэмми» ввела новые номинации
Обувь в виде спущенных джинсов за 53 тысячи рублей высмеяли в сети
Врач-диетолог назвал укрепляющий иммунитет напиток
Европа отказалась реагировать на рекордную инфляцию
Минобороны России показало уничтожение украинской «Фурии»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.