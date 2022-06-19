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Шри-Ланка задумала покупать у России нефть в кредит

Шри-Ланка начала переговоры с Россией о покупке сырой нефти в кредит

Фото: Unsplash

Министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера заявил, что страна начала переговоры с рядом российских компаний о получении сырой нефти в кредит. Его слова приводит Economy Next.

Виджесекера сообщил, что у него уже есть ответы от российских компаний о покупке нефти в кредит. Эту информацию министру передал посол России Юрий Материй. Отмечается, что переговорный процесс сторон требует времени.

Министр добавил, что передал ответы и Материю, и послу Шри-Ланки в России Джаните Лиянаге, чтобы продолжить обсуждение поставок.

12 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе допустил возможность импорта нефти из России. Он объяснил, что власти страны готовы принять это решение из-за тяжелого экономического кризиса. Однако основными поставщиками топлива для Шри-Ланки премьер называл страны Персидского залива.

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Марина Совина
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