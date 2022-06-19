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Протестующие спровоцировали форс-мажор в нефтяной компании Эквадора

Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор

Фото: Santiago Arcos / Reuters

Государственной нефтяной компании Эквадора Petroecuador пришлось объявить форс-мажор из-за действий протестующих, проникших на нефтяные месторождения. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, демонстранты выступают против социальной и экономической политики властей Эквадора. После их проникновения на территорию Petroecuador компания объявила форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки, эксплуатации, транспорта и торговли.

В апреле национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор на нефтяном месторождении Эль-Филь, которое ранее было заблокировано протестующими.

Как пояснили в NOC, группа людей проникла на территорию месторождения вечером 16 апреля и попыталась заблокировать его. В результате добыча нефти на Эль-Филе была полностью остановлена.

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Варвара Кошечкина
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