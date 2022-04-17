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Ливия объявила форс-мажор на заблокированном месторождении нефти

Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила форс-мажор на месторождении Эль-Филь

Фото: Shutterstock

Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор на нефтяном месторождении Эль-Филь, которое ранее было заблокировано протестующими. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Как пояснили в NOC, группа людей проникла на территорию месторождения вечером 16 апреля и попыталась заблокировать его. В результате добыча нефти на Эль-Филе была полностью остановлена.

«В этой связи корпорация не в состоянии выполнять свои договорные обязательства и обязана объявить состояние форс-мажора до дальнейшего уведомления», — заявили в компании.

Там также призвали в будущем не втягивать нефтяной сектор в различные конфликты, чтобы у страны была возможность сохранить остатки инфраструктуры, «пострадавшей от аналогичных актов и диверсий в прошлые годы, а также в связи с нехваткой финансирования».

Ранее 17 апреля агентство Bloomberg сообщило, что месторождение Эль-Филь было заблокировано протестующими, требующими отставки Абделя Хамида Дбейбы, который отказался покидать пост премьер-министра страны после назначения на эту должность Фатхи Башаги в феврале. Отмечалось, что обычно на данном месторождении добывается порядка 65 тысяч баррелей нефти в день.

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Варвара Кошечкина
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