В Ливии требующие отставки премьера протестующие заблокировали нефтяное месторождение

В Ливии протестующие заблокировали нефтяное месторождение Эль-Фил, требуя отставки премьер-министра страны Абделя Хамида Дбейбы. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, после того как на месторождении собрались митингующие, добыча нефти там была приостановлена. Также с Эль-Фила прекратился экспорт.

Отмечается, что обычно на данном месторождении добывается порядка 65 тысяч баррелей нефти в день. При этом пока непонятно, скажется ли его временное закрытие на отгрузке с терминалов портов Завия и Меллита, куда доставлялась нефть с Эль-Фила — на данный момент там еще есть запасы.

Как пишет Bloomberg, блокировка Эль-Фила произошла на фоне очередного обострения политической ситуации в Ливии. В настоящее время в стране происходит противостояние между Дбейбой и бывшим министром внутренних дел Фатхи Башагой, которого в феврале объявили новым премьером. При этом Дбейба отказался покидать свой пост, несмотря на требования о его отставке.

В марте министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун признал, что страна не сможет в ближайшее время заменить Европе российскую нефть собственной. Он добавил, что если такой вариант и возможен, то не ранее чем через пять-семь лет.

