В Ливии признали невозможность заменить Европе российскую нефть

Ливия сможет заменить Евросоюзу российскую нефть не ранее чем через пять лет

В Ливии признали, что страна не сможет в ближайшее время заменить Европе российскую нефть собственной. Об этом РИА Новости сказал министр нефти и газа североафриканского государства Мухаммад Аун.

Он добавил, что если такой вариант и возможен, то не ранее чем через пять-семь лет.

В начале февраля Мухаммад Аун признавал невозможность увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе. Он подчеркнул, что объемы газа, которые раньше экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» через Италию в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз решил постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России. 9 марта Еврокомиссия предложила странам ЕС план полного отказа от российских энергоресурсов. Его собираются реализовать «задолго до 2030 года».