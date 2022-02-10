Ливия признала невозможность увеличить поставки газа в ЕС

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун признал, что страна не сможет увеличить добычу природного газа для экспорта в случае энергетического кризиса в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что объемы газа, которые ранее экспортировались по газопроводу «Зеленый поток» в Италию и дальше попадали в общеевропейскую сеть, в настоящее время используются для нужд электростанций и других объектов внутри Ливии.

«Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения. Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе», — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС кризисом в отношениях с РФ. «Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня», — отметил он.

