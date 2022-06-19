Россиянка побывала в премиум-отеле Египта и описала его фразой «лучше Мальдив»

Читательница «Тонкостей туризма» назвала тур в Шарм-эш-Шейх за 157 тысяч рублей «пушкой»

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в премиум-отеле Египта, описала его фразой «просто джекпот». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

Как призналась путешественница, это был лучший отель, в котором она когда-либо останавливалась. Так, тур на десять дней в пятизвездочную гостиницу Шарм-эш-Шейха с перелетом и «без утомительных трансферов» обошелся ей в 157 тысяч рублей на двоих.

«Отель, который нам подобрали в турагентстве (тысячу раз спасибо менеджерам) — это просто пушка, бомба, высший класс. Лучше Мальдив! Недостатки совсем незначительные и не портят впечатление об отдыхе», — рассказала читательница портала.

В частности, туристка восхитилась коралловыми рифами и чистым пляжем с «суперкомфортными лежаками». Также ей понравилось разнообразное питание в ресторане и отсутствие очередей. Отдельно она отметила отзывчивый персонал, который «не выпрашивает чаевые, не навязывается и не пристает» — по ее мнению, базового уровня английского достаточно для комфортного общения на курорте.

«Территория зеленая, всегда тень, есть ландшафтные водопады, лианы и цветы, небольшие искусственные гроты. Вечером шоу отличные, огненные, танцы — все профессионально», — добавила она.

Ранее в июне власти Египта сняли все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за распространения COVID-19 — путешественникам не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста.