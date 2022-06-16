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Египет снял все ограничения на въезд в страну

Власти Египта сняли все антиковидные ограничения на въезд в страну

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Власти Египта сняли все ограничения на въезд в страну, введенные ранее из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя кабмина Надера Саада.

Так, правительство отменило антиковидные меры как для иностранных граждан, так и для египтян. Решение принято по итогам совещания верховного совета кризисного центра по борьбе с эпидемиями.

По данным минздрава республики, граждане страны получили более 90 миллионов доз вакцин от коронавируса.

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Мария Гейн
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