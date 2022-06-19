Стало известно о планах Эрдогана представить спецдокументы по Швеции и Финляндии

Sabah: президент Турции Эрдоган представит на саммите НАТО документы по Швеции и Финляндии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит на саммите лидеров НАТО в Мадриде специальные документы по поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом стало известно газете Sabah.

По сведениям издания, турецкий лидер представит доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК. «Будет заявлено, что "союзные" отношения не могут быть установлены, пока продолжается эта враждебная позиция», — говорится в сообщении.

Журналисты сообщают, что во время операция в Сирии и на севере Ирака удалось захватить противотанковые пушки 84-го калибра шведского производства АТ-4 с дальностью стрельбы 200-1000 метров. Серийные номера орудий были записаны и сделаны снимки.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По его словам, члены Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», которые признаны в Турции террористическими группировками, «присутствуют в парламенте Швеции», «проводят демонстрации на улицах Стокгольма» и дают интервью шведским и финским телеканалам.