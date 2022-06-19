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В Италии заявили о неготовности к запрету на поставку газа из России

Глава Eni Дескалци: Италия не готова к немедленному запрету на поставку газа из России

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил о неготовности к немедленному запрету на поставку газа из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы они [российские поставки] прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние 4-5 месяцев», — отметил он.

Дескалци добавил, что в настоящее время хранилища газа в Италии заполнены на 54 процента, к октябрю им необходимо оказаться на уровне 70-80 процента. По его словам, этому поспособствовуют выросшие вдвое поставки из Алжира.

По его словам, при худшем сценарии итальянские власти должны форсировать поступление газа из других стран. «Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация [источников], которая позволит нам перезимовать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Италия приготовилась к введению режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе — в этом случае страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Такая мера может оказаться необходимой для повышения энергетической безопасности после сокращения поставок газа из России.

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Марина Совина
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