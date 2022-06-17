Италия приготовилась к режиму ЧС из-за проблем с газом из России

Bloomberg: Италия может ввести ЧС из-за сокращения поставок газа из России

Италия приготовилась к введению режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетическом секторе — в этом случае страна сможет увеличить производительность шести угольных электростанций. Такая мера может оказаться необходимой для повышения энергетической безопасности после сокращения поставок газа из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание прогнозирует, что, если «Газпром» не нарастит поставки топлива в Италию до прежнего уровня к середине следующей недели, правительство, вероятно, пойдет по пути замены российского газа местным углем. Это произойдет несмотря на намерение Рима полностью отказаться от производства грязного топлива и достичь углеродной нейтральности к 2025 году. Согласно экстренному плану Италии на случай резкого прекращения поставок российского газа, от национальных компаний могут потребовать ограничение потребления электроэнергии.

Проблемы, связанные с ремонтом «Газпрома», вынудили страны Европы начать использовать топливо из резервов. Так, объемы запасов в хранилищах сократились на один процент, хотя обычно в летний период газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона. На долю газа в Италии приходится около 40 процентов производства электроэнергии, а сокращение поставок топлива в страну может стать для Италии серьезной проблемой.

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанную с газопроводом «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки покупателям были обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового. Позже «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая». Компания объяснила это окончанием срока межремонтной наработки.

Согласно данным исследовательской группы Wood Mackenzie, в худшем сценарии развития событий Европа не сможет достичь необходимого уровня запасов газа к началу отопительного сезона. Регион может полностью исчерпать резервы к январю.

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