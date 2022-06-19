Италия продолжит получать газ из России в ограниченном объеме

«Газпром» продолжит ограничивать поставку газа итальянской компании Eni

Италия продолжит получать газ из России в ограниченном количестве. Об этом на своем официальном сайте сообщила крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni в воскресенье, 19 июня.

Так, в заявлении фирмы указано, что российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» по-прежнему ограничивает поставку газа в страну.

«"Газпром" объявил, что объемы поставляемого сегодня газа вновь будут равны показателям последних дней», — говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал TGcom24 информировал, что в пятницу Eni получила 50 процентов от запрошенных объемов российского газа, а в четверг — 65 процентов.

При этом ранее в июне глава компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что на сегодняшний день в стране спрос на газ ниже, чем его предложение. «На данный момент нам не хватает примерно 30 миллионов кубометров российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 миллионов. В настоящий момент предложение превышает спрос: предложение — 200 миллионов, а спрос — 150-160 миллионов», — сказал Дескальци в ходе выступления в Болонье.

В пятницу, 17 июня, сообщалось, что «Газпром» поставит в Италию только половину от запрошенного объема газа, хотя в физическом выражении это столько же, сколько и сутки назад. Eni запросила 63 миллиона кубометров, чтобы компенсировать недополученные в последние три дня объемы, но российский поставщик готов обеспечить только около 32 миллионов. Такая ситуация складывается на фоне проблем газопровода «Северный поток» с оборудованием, вследствие чего объем прокачки снизился примерно на 60 процентов.