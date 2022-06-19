В Италии заявили о высоком предложении газа

Глава Eni Клаудио Дескальци заявил, что сегодня предложение газа в Италии превышает спрос

Глава крупнейшей нефтегазовой компании в Италии Eni Клаудио Дескальци заявил, что на сегодняшний день в стране спрос на газ ниже, чем его предложение. Его слова приводит Adn Kronos.

«На данный момент нам не хватает примерно 30 миллионов кубометров российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 миллионов. В настоящий момент предложение превышает спрос: предложение — 200 миллионов, а спрос — 150—160 миллионов», — сказал Дескальци в ходе выступления в Болонье.

Глава Eni отметил, что на сегодняшний день итальянские хранилища заполнены на 54 процента. К сентябрю этот уровень необходимо повысить до 70—80 процентов.

В марте Eni заявила о невозможности расплачиваться за приобретаемый российский газ в рублях. Тогда Дескальци говорил, что не уверен в будущих поставках газа из России, которые сейчас осуществляются через территорию Украины, и упрекнул Европу в том, что та никогда не думала о собственной энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу топ-менеджер назвал африканское топливо.