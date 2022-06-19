Кадыров показал бегущих из Северодонецка раненых иностранных наемников

Глава Чечни Кадыров показал видео с покидающими Северодонецк ранеными наемниками из США

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео бегущих их Северодонецка иностранных наемников. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вот как дают стрекача из Северодонецка иностранные наемники», — подписал ролик Кадыров.

По его словам, автомобиль с гражданами США двигается вглубь Украины, «подальше от линии соприкосновения с российскими войсками». На кадрах видно раненого мужчину в военной форме. Предположительно, у него повреждены обе ноги.

«Стоит отметить, что зачастую американские наемники избегают прямого и долгого огневого столкновения. Для них более важно записать видеоотчеты, а затем быстро покинуть горячую точку», — сообщил глава Чечни.

Ранее 19 июня Кадыров сообщил о больших потерях среди иностранных наемников на Украине. Он отметил, что оставшиеся в живых среди «все чаще подумывают о том, чтобы бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины».