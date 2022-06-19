Раскрыты итоги второго тура парламентских выборов во Франции

BFMTV: коалиция Макрона «Вместе!» не получила большинство мест в Нацсобрании Франции

Во Франции завершился второй тур парламентских выборов. По итогам голосования простое большинство в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!», передает телеканал BFMTV.

Согласно информации МВД Франции, явка на выборы в Нацсобрание страны (нижнюю палату парламента) составила 38,11 процента по состоянию на 17:00 по местному времени (18:00 по Москве). BFMTV раскрыл итоги второго тура парламентских выборов и заявил, что коалиция Макрона не получила простое большинство мест в Нацсобрании, а не абсолютное.

Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, а третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Согласно прогнозу исследовательской компании Elabe, коалиция Макрона получит от 205 до 235 мест в Национальном собрании, левый союз — от 170 до 190 мандатов, «Национальное объединение» — от 75 до 95. Партии «Республиканцы» выделят от 60 до 75 депутатских кресел.

Первый тур парламентских выборов состоялся во Франции 12 июня. Согласно его результатам, коалиция «Вместе!» набрала 25,71 процента голосов, левый «Новый народный экологический и социальный союз» Меланшона — 25,61 процента.