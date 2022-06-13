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Коалиция Макрона победила на выборах с минимальным отрывом

МВД: коалиция Макрона победила в первом туре выборов с 25,71% голосов, отрыв составил 0,1%

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Коалиция действующего президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» победила в первом туре парламентских выборов республике, обогнав левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона на 0,1 процент голосов. Такие данные приводит Министерство внутренних дел (МВД) Франции после подсчета 100 процентов бюллетеней, пишет РИА Новости.

Как уточнили в министерстве, коалиция Макрона заручилась поддержкой 25,71 процента избирателей, в то время как за союз Меланшона проголосовали 25,61 процента французов.

Третье место по числу голосов заняла партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», набравшая 18,7 процента, на четвертом расположилась партия «Республиканцы» (10,4 процента). Представители партии Эрика Земмура «Реконкиста» оказались на пятом месте (4,2 процента) и не прошли во второй тур. Остальные партии и союзы не смогли преодолеть и четырехпроцентную отметку.

Промежуточные итоги и второй тур

Коалиции Макрона и Меланшона шли вплотную на протяжении всего подсчета бюллетеней. Так, после обработки 50 процентов голосов президентская коалиция заполучила 24,29 процента голосов против 21,95 процента у Меланшона.

После обработки 95 процентов бюллетеней отрыв сократился до 0,56 процентов — 25,54 процента за Макрона и 24,98 процента за Меланшона.

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Второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента) Франции пройдет ровно через неделю — 19 июня.

Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен призвала французских избирателей во втором туре не давать абсолютное большинство ни партии власти, ни левой оппозиции. Она раскритиковала обоих кандидатов, обвинив действующего президента в намерении злоупотреблять своими полномочиями. Союзников Меланшона политик назвала «разрушителями снизу».

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Марин Ле Пенкандидат партии «Национальное объединение»

Премьер-министр Франции Элизабет Борн, выдвигавшаяся от коалиции «Вместе!», на фоне низкой явки и небольшого отрыва призвала сторонников мобилизовать усилия перед вторым туром.

На фоне ситуации в мире и военных действий у порога Европы мы не можем пойти на риск нестабильности и неопределенности. Это сильное и очевидное большинство позволило бы нам реагировать на срочные вызовы, стоящие перед французами, и откликнуться на проблемы будущего

Элизабет Борнпремьер-министр Франции

Она с сожалением отметила низкую явку на выборах, заявив, что «практически каждый второй француз не пришел на участок для голосования». Во втором туре Борн призвала голосовать за представителей правящей коалиции.

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Президентские выборы и новые назначения

В 2022 году жители Франции уже выбрали президента страны. По итогам второго тура выборов главы государства за действующего главу государства Эммануэля Макрона проголосовали 58,55 процента избирателей. Марин Ле Пен, выдвинутая партией «Национальное объединение», набрала 41,45 процента голосов. При этом, свое поражение она признала еще до завершения подсчета бюллетеней.

Сменился во Франции и премьер-министр: Элизабет Борн заняла пост после преждевременной отставки Жана Кастекса. С 2019 по 2020 года она была главой Министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции, а до этого занимала пост министра транспорта (2017-2019 годы). Борн стала второй женщиной-премьером за всю историю Франции, до нее такой пост занимала только Эдит Крессон (с 1991 по 1992 год).

20 мая Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. В обновленном кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.

Главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. Во время президентского срока Жака Ширака она занимала должность министра-делегата по европейским делам. Министром вооруженных сил и главой Минобороны стал Себастьян Лекорню. С июля 2020 года он занимал пост министра заморских территорий Франции.

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Марина Совина
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