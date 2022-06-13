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Коалиция Меланшона на выборах сократила отставание от Макрона

МВД Франции: Nupes Меланшона после обработки 95% голосов сократил отставание до 0,56%

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона сократил отставание от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов во Франции до 0,56 процента. Такие данные приводит МВД Франции после обработки 95 процента голосов, пишет РИА Новости.

По последним данным, коалиция Макрона получила 25,54 процента голосов, союз Меланшона — 24,98 процента. Третью строчку заняло «Национальное объединение» Марин Ле Пен, набравшее 19,32 процента.

20 мая Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Новым главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. В новом кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.

16 мая стало известно, что новым премьер-министром Франции станет министр труда Элизабет Борн. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил об отставке сразу после президентских выборов, его желание удовлетворил президент страны Эммануэль Макрон.

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Марина Совина
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