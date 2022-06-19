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Шольц оценил политику Меркель по России

Канцлер Германии Шольц отказался критиковать политику Меркель по отношению к России

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц оценил политику своей предшественницы на посту Ангелы Меркель по отношению к России. О своем отношении к решениям Меркель он рассказал в интервью Die Welt.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», — поделился своим мнением канцлер.

Ранее Меркель заявила, что Россия не использовала газ в качестве оружия во время обсуждения запуска трубопровода «Северный поток 2» в последние годы. По ее словам, на Западе в то время было распространено мнение о том, что Россия якобы перестанет прокачивать газ через Украину после ввода газопровода в эксплуатацию.

При этом Меркель отметила, что Запад гарантировал Украине продолжение транзита газа через ее территорию. Кроме того, к 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию, «Северный поток 2» так и не заработал.

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Варвара Кошечкина
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