Меркель опровергла использование «Северного потока 2» в качестве оружия

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что Россия не использовала «Северный поток 2» как оружие

Россия не использовала газ в качестве оружия во время обсуждения запуска трубопровода «Северный поток 2» в последние годы. Такое заявление сделала бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью медиагруппе RND.

По ее словам, на Западе в то время было распространено мнение о том, что Россия якобы перестанет прокачивать газ через Украину после ввода газопровода в эксплуатацию.

«Тезис на тот момент был такой: когда "Северный поток 2" заработает, [президент РФ Владимир] Путин перестанет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее», — пояснила она.

При этом Меркель отметила, что Запад гарантировал Украине продолжение транзита газа через ее территорию. Кроме того, к 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию, «Северный поток 2» так и не заработал.

«В этом смысле газ не был оружием», — признала она.

Отвечая на вопрос о том, почему она многие годы поддерживала проект «Северный поток 2», а также выступала за сотрудничество с Россией, Меркель заявила, что верила в «связи через торговлю со второй по величине ядерной державой мира».

В мае официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн объявила, что «Северный поток-2» «фактически умер». Как говорил зампредседателя правительства России Александр Новак, в ближайшее время «Северный поток-2» вряд ли будет запущен из-за политических причин.