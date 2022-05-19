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Российские власти высказались о судьбе «Северного потока-2»

Вице-премьер Новак усомнился в запуске «Северного потока-2» в ближайшее время

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В ближайшее время «Северный поток-2» вряд ли будет запущен из-за политических причин, так высказался о судьбе проекта зампредседателя правительства России Александр Новак, передает РИА Новости.

Новак подчеркнул, что у Европы есть необходимость в проекте, газопровод будет востребован. Он добавил, что Европа не сможет одномоментно отказаться от российских нефти и газа. Если это случится, то произойдет перераспределение российского сырья на другие направления. Также власти считают, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в следующем году хуже, чем сейчас.

Проект газопровода «Северный поток-2» «фактически умер» после начала российской спецоперации на Украине, сказала в начале мая официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн. Реализацию СП-2 приостановили после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине.

В апреле Европа впервые ввела санкции против российской газовой отрасли, запретив поставку оборудования для производства СПГ. Запрет может угрожать уже строящимся проектам «Новатэка» и «Газпрома» («Арктик СПГ-2» и «Балтийский СПГ»), так как он действует в том числе на заключенные и оплаченные контракты.

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Платон Щукин
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