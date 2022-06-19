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Молдавия запретила трансляцию российских новостных программ

Президент Молдавии Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, передает РИА Новости.

Закон вступит в силу со следующей недели. Документ запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также российских военных фильмов.

В законе определяется понятие «дезинформация» как намеренное распространение сведений, которые вредят информационной безопасности. В частности, речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им грозит приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил запретить распространение всех российских телеканалов на территории республики.

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Варвара Кошечкина
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