Эколог Шингаркин заявил, что одноразовый упаковочный пластик защищает людей от болезней

Одноразовый упаковочный пластик защищает нас при доставке в первую очередь пищевой продукции от всевозможных болезней. Отказ от него — это путь к ухудшению эпидемиологической обстановки и к ухудшению качества жизни, заявил политический деятель, эколог, соавтор закона «Об отходах производства и потребления» Максим Шингаркин. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил об опасности отказа от одноразового пластика.

Пластик в России

Россия с 2025 года начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно. Такой срок назвала вице-премьер России Виктория Абрамченко. По ее словам, от упаковки, которую нельзя переработать, нужно постепенно избавляться, а товары из пластика следует заменять более экологичными.

Не имеет никакого значения с точки зрения воздействия на окружающую среду — будет ли пластик или нет Максим Шингаркин эколог

«Сегодня основной ущерб производится компаниями, которые осуществляют сбор, транспортировку, обезвреживание и потом размещение отходов. Все они работают с нарушениями», — считает Максим Шингаркин.

«Поиск решений»

Эколог сообщил, что доля короткоживущего пластика в отношении всего пластика, который используют в России, очень незначительна, и добавил, что такой пластик легко заменяется.

«Сейчас в упаковке пищевых продуктов заменяется полиэтилен на целлофан, который, по сути дела, представляет собой искусственную вискозу. Это адаптивный к окружающей среде материал», — заявил он.

Поэтому надо говорить не об отказе, а о поисках решений, которые направлены на разумное сохранение качества жизни человека и снижение вреда окружающей среде при сходных экономических показателях Максим Шингаркин эколог

Также Максим Шингаркин напомнил, что пластик в России, в отличие от многих других стран, в мировой океан не попадает.

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться весной 2021 года. Запрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров.

Ранее стало известно, что компания «Газпром нефть» разработала технологию производства экологичных биоразлагаемых канистр для моторных масел. Упаковка состоит из органических компонентов и полностью утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика. Выпуск тестовой партии масла в новых экологичных канистрах планируется на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти».