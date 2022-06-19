Назван срок отказа России от одноразовых товаров из пластика

Абрамченко: Россия начнет отказываться от одноразовых товаров из пластика с 2025 года

Россия начнет отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки постепенно с 2025 года. Такой срок назвала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщает ТАСС.

По словам Абрамченко, от упаковки, которую нельзя переработать, нужно постепенно избавляться, а товары из пластика следует заменять более экологичными. Вице-премьер пояснила, что отказ будет проходить «по отдельному графику», поэтапно: когда будет появляться «достойная альтернатива привычным товарам и упаковке, они будут сразу же заменяться».

«Есть вариант замещения, есть такая технология, есть такой вид товара или упаковки — мы будем сразу в отношении такой группы вводить соответствующие решения о замене», — заявила Абрамченко, добавив, что ключевые цели — это 49 процентов упаковки, произведенной из вторичных ресурсов, и 100 процентный норматив утилизации.

Поправки в законодательство, которые позволят ограничить производство пластиковых изделий, начали разрабатываться весной 2021 года. Запрет может коснуться пластиковой посуды, ватных палочек и других товаров. Вице-премьер Виктория Абрамченко в декабре прошлого года говорила, что запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика введут в стране с начала 2023 года.