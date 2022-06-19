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В Польше прокомментировали перенос «Евровидения-2023» с Украины

Власти Польши выразили сожаление по поводу переноса конкурса «Евровидение-2023» с Украины

Фото: Christophe Gateau/ Globallookpress.com

Власти Польши прокомментировали перенос музыкального конкурса «Евровидение-2023» с Украины из-за сложившейся в стране обстановки и выразили сожаление по этому поводу. Об этом со ссылкой на заявление министра культуры и национального наследия Польши и правления Польского телевидения сообщает РИА Новости.

«Министр культуры и национального наследия Польской Республики и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский вещательный союз безапелляционным образом лишил украинского вещателя UA:PBC права проведения конкурса "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с британской BBC», — отметила польская сторона.

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Ранее в пятницу, 17 июня, стало известно, что Европейский вещательный союз пришел к выводу, что нынешние обстоятельства не позволяют выполнить «гарантии безопасности и эксплуатации, которые по правилам необходимы вещателю для проведения, организации и производства конкурса "Евровидение"». В связи с этим мероприятие решили перенести с Украины в Великобританию.

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Киев потребует изменить решение Европейского вещательного союза (EBU) по поводу места проведения «Евровидения-2023». Он подчеркнул, что страна готова выполнить обязательства и провести музыкальный конкурс.

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Марина Совина
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