Украина потребует изменить решение по месту проведения «Евровидения»

Глава Минкультуры Украины заявил, что страна готова провести «Евровидение»

Украина потребует изменить решение Европейского вещательного союза (EBU) по поводу места проведения «Евровидения-2023». Об этом глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ткаченко заявил, что страна готова выполнить обязательства и провести музыкальный конкурс. Он отметил, что EBU поставил Украину перед фактом переноса мероприятия в Великобританию и не обсудил с ней этот вопрос. Глава Минкультуры подчеркнул, что страна честно выиграла конкурс и выполнила все условия, связанные с организацией мероприятия: предоставила гарантии безопасности и возможные места для проведения.

«Проведение "Евровидения-2023" в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства», — написал Ткаченко.

Ранее в пятницу, 17 июня, стало известно, что Европейский вещательный союз пришел к выводу, что нынешние обстоятельства не позволяют выполнить «гарантии безопасности и эксплуатации, которые по правилам необходимы вещателю для проведения, организации и производства конкурса "Евровидение"». В связи с этим мероприятие решили перенести с Украины в Великобританию.