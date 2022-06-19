Гастроэнтеролог предупредил о ядовитой части картофеля

Гастроэнтеролог Лопатин сообщил о смертельно опасных плодах на соцветиях картофеля

Гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин предупредил о ядовитой части картофеля в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в период цветения картофеля, на растении образуются продолговатые плоды, внешне похожие на небольшие зеленые ягоды. Он отметил, что в этих плодах содержится большое количество солонина, отравление которым может быть смертельно опасно.

Специалист подчеркнул, что при отравлении в первую очередь страдает пищеварительная система. «По мере распространения в организме солонин нарушает работу сердца, почек и центральной нервной системы», — сказал он.

Лопатин уточнил, что для человека смертельно опасной дозой считается 20-40 миллиграммов солонина. Он предупредил, что в некоторых случаях отравление этим ядом способно привести к летальному исходу.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что медицинская помощь необходима, если боль локализуется в правой нижней части живота, если в кале или рвотных массах имеются следы крови, а также если присутствуют любые проблемы с мочеиспусканием.