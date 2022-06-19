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Глава Приднестровья назвал условие для примирения с Молдавией

Глава Приднестровья Красносельский заявил, что без покаяния Молдавии примирения не будет

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский назвал условие для примирения с Кишиневом. По его словам, без осознания и покаяния за трагедию конфликта 1992 года не будет и прощения. Об этом сообщает ТАСС.

«Я в Молдове не вижу покаяния за содеянное, не вижу правовой оценки. Убийцы и те, кто направлял их сюда, не ответили, до сих пор Молдова чествует оккупантов как освободителей», — заявил он во время выступления на митинге в связи с 30-летием Бендерской трагедии.

Красносельский подчеркнул, что если в Приднестровье 19 июня является Днем траура, то в Молдавии его отмечают парадами, «чтят бойцов как героев, якобы защищавших единую и неделимую Молдову, которой на деле-то уже не было».

В заключение он заявил, что «будущее у Приднестровья только одно — независимая признанная Приднестровская Молдавская Республика».

Ранее в мае Вадим Красносельский сообщил об эффективности миротворческой миссии в Приднестровье. Он добавил, что «приднестровский народ всецело поддерживает» реализацию миротворческой миссии и «не видит ей альтернатив».

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Варвара Кошечкина
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