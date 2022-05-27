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Глава Приднестровья заявил об эффективности миротворческой миссии в регионе

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что миротворцам нет альтернатив
Вадим Красносельский

Вадим Красносельский. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил об эффективности миротворческой миссии в регионе. Об этом сообщает портал «Новости — Приднестровья».

«В этом году мы отмечаем не только дату 30-летия начала войны на Днестре, но и 30-ю годовщину ввода миротворцев в зону конфликта. Время доказало, что миротворческая миссия в Приднестровье является на сегодняшний день одной из самых успешных и эффективных», — говорится в обращении Красносельского к участникам конференции «Война и мир на Днестре: 30 лет миротворческой операции в Приднестровье».

Глава ПМР добавил, что «приднестровский народ всецело поддерживает» реализацию миротворческой миссии и «не видит ей альтернатив».

В середине марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия сыграла значительную роль в разжигании приднестровского конфликта и должна наконец вывести свои войска из региона. «Мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья», — отметила она.

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Алевтина Запольская
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