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Санду попросила Россию вывести войска из Приднестровья

Президент Молдавии заявила, что будет настаивать на выводе миротворцев из Приднестровья

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Россия сыграла значительную роль в разжигании приднестровского конфликта и должна наконец вывести свои войска из региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду, сообщает РИА Новости.

По словам политика, Кишинев по-прежнему выступает за мирное урегулирования конфликта, а потому будет настаивать и просить Россию вывести всех своих миротворцев из Приднестровья. «Мы [также] просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья», — сказала Санду.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправки к резолюции о действиях России на Украине, признающие территорию непризнанной Приднестровской Молдавской республики «зоной российской оккупации».

В ответ на это Тирасполь пригрозил пересмотреть условия коммуникации с международными организациями, действующими на территории Приднестровья после вооруженного конфликта в 1992 году.

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Алевтина Запольская
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