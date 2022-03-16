Приднестровье осудило резолюцию ПАСЕ об «оккупации» региона Россией

Приднестровье опровергло заявление ПАСЕ об «оккупации» страны и напомнило про референдум

МИД самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) осудил резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой увидел стремление обвинить Россию в оккупации Приднестровья. Ведомство на сайте опубликовало собственные уточнения по ситуации.

«В Министерстве иностранных дел обратили внимание на принятое Парламентской ассамблеей Совета Европы 15 марта заключение с использованием явно тенденциозных политизированных формулировок в стремлении обвинить Российскую Федерацию в "акте военной агрессии против РМ" (РМ в данном случае означает Республика Молдова — прим. «Ленты.ру») и так называемой оккупации Приднестровья», — говорится в заявлении.

В ответ на резолюцию ПМР пригрозила пересмотреть необходимость коммуникаций с международными организациями, действующими на территории Приднестровья после вооруженного конфликта в регионе в 1992 году. Тирасполь также подчеркнул, что считает размещенную в стране миссию миротворцев России эффективной и напомнил, что республика существует не на основании чьей-либо «оккупации», а по итогам референдума о независимости.

Самопровозглашенная Приднестровская Молдавская республика занимает территорию, прилегающую к левому берегу реки Днестр на востоке Молдавии. Она возникла в результате событий, связанных с распадом СССР — большая часть жителей этой области не пожелали жить в одном государстве с Республикой Молдовой, что привело к вооруженному конфликту, прекратить который удалось при участии российских миротворцев. На референдуме 2006 года более 95 процентов граждан ПМР выразили желание воссоединиться с Россией.

Ранее власти Молдавии собрались подать заявку на членство в Европейском союзе. В связи с этим ПМР предложила окончательно оформить независимость Приднестровья.