Россиянин выбросил сына с балкона

В Екатеринбурге мужчина выбросил 11-летнего сына с балкона третьего этажа

В Екатеринбурге 41-летний местный житель выбросил с балкона дома своего 11-летнего сына. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УМВД по российскому городу и Следственное управление СК по Свердловской области.

Инцидент произошел в пятницу, 18 июня. Как рассказал пострадавший подросток сообществу «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», Мальмежду его родителями возникла ссора, в ходе которой отец начал бить мать. Мальчик решил вызвать полицию, но отец бросил его на пол. Тогда подросток схватился на нож и нанес мужчине удар в живот, после чего убежал на балкон, где догнавший отец пнул его и мальчик упал вниз с третьего этажа.

Подросток госпитализирован с сотрясением мозга, переломами левой рука и ноги, а также шести позвонков. В МВД изданию сообщили, что ранее судимый отец доставлен в дежурную часть, факт причинения повреждений сыну категорически отрицает. Следователи проводят проверку по факту случившегося, устанавливаются обстоятельства инцидента. Мать ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее мужчина напал с ножом на покупателей в супермаркете в Березовском Свердловской области, он попал на камеры видеонаблюдения. «Просто жесть, выбежал с ножом и давай кидаться, одного увезли на скорой с ранениями. Сейчас нападавшего ищут», — рассказал местный житель. В связи с происшествием в ГУ МВД России по региону направлен запрос.