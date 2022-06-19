В Британии захотели ввести маркировку нелегальных мигрантов

The Economic Times: в Британии захотели маркировать ищущих убежища нелегальных мигрантов

В Великобритании захотели ввести маркировку нелегальных мигрантов, ищущих убежища в стране. Об этом сообщает The Economic Times.

Отмечается, что британский МИД собирается запустить 12-месячную экспериментальную программу, в рамках которой с помощью электроники планируется отслеживать перемещения незаконно прибывших в Соединенное Королевство иностранных граждан.

Данную инициативу поддержал премьер-министр страны Борис Джонсон. Политик заявил, что попавшие опасными путями в Британию нелегалы не должны «просто исчезать». Кроме того, предполагается, что данный метод поможет бороться с торговлей людьми.

Ранее в июне сообщалось, что после срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства Европейского суда по правам человека в Соединенном Королевстве задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ. Комментируя текущую ситуацию, генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман отметила, что когда речь касается гарантий вылета мигрантов из страны, власти «ничего не исключают».