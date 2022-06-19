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Украинские военные применили бесшумные минометы под Северодонецком

Жители Пурдовки рассказали, что украинские военные применяют польские бесшумные минометы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные, расположенные под Северодонецком, применяют бесшумные минометы польского производства против мирного населения. Об этом РИА Новости рассказали жители села Пурдовка в Луганской области.

По словам очевидцев, несколько дней назад в результате такого обстрела погибла женщина.

Агентство отмечает, что речь идет о 60-миллиметровых минометах LMP-2017: при подрыве мина распадается на полторы тысячи поражающих элементов. По словам бойцов народной милиции Луганской народной республики, при стрельбе «выхода» мины не слышно, в результате чего укрыться от нападения особенно сложно.

По данным главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, мирные жители Северодонецка отказались покидать помещения химического комбината «Азот». При этом на территории завода находятся 568 человек, 38 из которых — дети.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.

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Виктория Кондратьева
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