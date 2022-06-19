Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Бывший премьер Британии пожаловался на унижения со стороны Путина

Экс-премьер Британии Браун пожаловался, что Путин заставлял его сидеть на низком стуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин понимает лишь проявления силы, считает бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В интервью BBC News политик рассказал, что российский президент якобы унижал его и заставлял сидеть на низком стуле. Цитату приводит Daily Mail.

Речь идет о встрече политиков во время визита Брауна в Москву в 2006 году, тогда он еще не был премьером страны, а занимал пост главы казначейства. По словам Брауна, его намеренно посадили на низкий стул, чтобы ему приходилось смотреть на Путина снизу вверх. Кроме того, у российского политика якобы была целая папка с досье на экс-премьера.

«Он вытащил документы и стал читать вслух всю информацию, что была там обо мне, как будто хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я сам себя», — рассказал британец, добавив, что еще тогда Путин по-настоящему пугал его.

Гордон Браун был премьер-министром Британии с 2007-го по 2010 год.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Бывший премьер Британии пожаловался на унижения со стороны Путина
Гастроэнтеролог сообщил об опасности ряда дачных цветов для детей
Зеленскому позволят выбрать страну-представителя Украины в России
Фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после тренировок у Тутберидзе
Выбор Хиросимы в качестве места проведения G7 объяснили
Глава Мюнхенской конференции Хойсген назвал Медведева «клоуном»
На Украине запретят русскую музыку и книги
Бывший премьер Британии назвал причину «безнаказанности» России за спецоперацию
Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима с Россией
Кадыров показал бегущих из Северодонецка раненых иностранных наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.