В США спрогнозировали сроки снижения инфляции до двух процентов

Президент банка ФРС Местер заявила, что снижение инфляции в США до 2% займет пару лет

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер (входит структуру Федеральной резервной системы) спрогнозировала сроки снижения инфляции в США до двух процентов. Она отметила в эфире телеканала CBS, что это займет «пару лет», передает РИА Новости.

В настоящее время в стране для сдерживания роста цен ФРС на этой неделе подняла ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов и планирует дальнейшие повышения. Руководитель банка заявила, что необходимо справиться с избыточным спросом посредством приведения в соответствие с ним монетарной политики.

«Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Поэтому мы не увидим сразу инфляции в 2 процента. На это уйдет пара лет, но она будет снижаться», — сказала Местер.

Ранее 19 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что американским властям не удастся быстро снизить высокую инфляцию. По ее словам, ожидается замедление экономики, однако это не приведет к неизбежной рецессии.