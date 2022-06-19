Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В США спрогнозировали сроки снижения инфляции до двух процентов

Президент банка ФРС Местер заявила, что снижение инфляции в США до 2% займет пару лет

Фото: Unsplash.com

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер (входит структуру Федеральной резервной системы) спрогнозировала сроки снижения инфляции в США до двух процентов. Она отметила в эфире телеканала CBS, что это займет «пару лет», передает РИА Новости.

В настоящее время в стране для сдерживания роста цен ФРС на этой неделе подняла ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов и планирует дальнейшие повышения. Руководитель банка заявила, что необходимо справиться с избыточным спросом посредством приведения в соответствие с ним монетарной политики.

«Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Поэтому мы не увидим сразу инфляции в 2 процента. На это уйдет пара лет, но она будет снижаться», — сказала Местер.

Ранее 19 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что американским властям не удастся быстро снизить высокую инфляцию. По ее словам, ожидается замедление экономики, однако это не приведет к неизбежной рецессии.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бурбулис в день смерти оценил идею возрождения СССР фразой «бред и утопия»
Великобританию обвинили в желании создать империю в Европе
В Совфеде оценили последствия уничтожения «Калибрами» пункта управления ВСУ
Жители Подмосковья поспорили из-за неизвестного грызуна во дворе
Шольц предложил упростить процесс вступления новых стран в Евросоюз
Раскрыты итоги второго тура парламентских выборов во Франции
В США спрогнозировали сроки снижения инфляции до двух процентов
В Евросоюзе назвали методы борьбы Запада с Россией незаконными
Кадыров рассказал о новой группе сдавшихся украинских военных в ЛНР
Россиянам назвали способ обновить ОС Windows
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.