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В Минфине США заявили о невозможности быстро снизить инфляцию

Глава Минфина США Йеллен признала, что быстро побороть высокую инфляцию не удастся

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что американским властям не удастся быстро снизить высокую инфляцию. Об этом она рассказала телеканалу ABC.

«Я ожидаю, что экономика замедлится. Она росла очень быстрыми темпами, рынок труда тоже восстановился... Но я не думаю, что рецессия неизбежна, хотя инфляция сильно растет», — признала Йеллен.

В США с конца марта наблюдаются рекордные цены на бензин. Президент страны Джо Байден обвинил в этом российского президента Владимира Путина, принявшего решение о начале спецоперации на Украине. При этом его раскритиковали ряд политиков и общественных деятелей, в том числе конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден. Последний утверждает, что инфляция станет «убийственной» для президента.

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Виктория Кондратьева
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