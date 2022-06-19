В США назвали «убийственные» для Байдена факторы

Конгрессмен Гуден: цены на бензин и инфляция станут «убийственными» для Байдена к ноябрю

Рекордные цены на бензин в США и высокой инфляцией станут «убийственными» для президента Джо Байдена фактора до промежуточных выборов в конгресс, запланированных на ноябрь. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News конгрессмен от штата Техас Лэнс Гуден. Интервью опубликовано на YouTube-канале вещателя.

Как считает политик, ситуация с рекордными ценами на топливо и высокой инфляцией в ближайшее время не изменится, поскольку администрация Байдена продолжает «подливать в огонь дорогой бензин». «Они отказываются признавать, что это их вина, они обвиняют Россию, они обвиняют нефтегазовые компании», — сказал Гуден. Он считает, что к нынешней «катастрофе» в стране привели чрезмерные государственные расходы и вливания денег в экономику.

По словам конгрессмена, американцы чувствуют себя ущемленными и сыты по горло текущей ситуацией, поэтому, полагает он, в период до выборов цены на бензин будут для Байдена «убийственными». «Есть очень немного вещей, которые можно было бы улучшить, чтобы помочь ему и демократам сохранить Конгресс», — заключил Гуден.

В конце марта президент США обвинил российские власти в рекордном росте цен на бензин в стране. Джо Байден назвал происходящее с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание» российского лидера бьет по рядовым американцам на автозаправках.