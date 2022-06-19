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В Британии нашли способ противостоять «шпионажу» России на границах

Telegraph: ВВС Британии увеличат число патрульных самолетов на границах из-за России

Фото: Shutterstock

Королевские военно-воздушные силы Великобритании хотят на треть увеличить количество противолодочных самолетов, чтобы противостоять «шпионским операциям» России на своих границах, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, Россия осуществляет значительно больше патрулирований на подводных лодках в Северной Атлантике, чем во время холодной войны. Более того, за последние 10 лет количество наблюдений «удвоилось». Одним из способов противодействовать шпионажу считают увеличение арсенала самолетов.

Пока у Британии есть девять патрульных самолетов P-8 Poseidon, каждый их которых стоит 120 миллионов фунтов стерлингов (146,7 миллиона долларов). Однако для выявления подлодок нужно использовать радиогидроакустические буи, каждый из которых стоит примерно 5 тысяч фунтов стерлингов (6,1 тысячи долларов).

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По словам подполковника авиации Британии Бена Ливси, за последнее десятилетие Россия расширила арсенал подводных лодок. Подполковник авиации Джеймс Хендерсон добавил, что Москва также вложила больше средств в Военно-морские силы, и у нее появились и новые подлодки.

«У нас должна быть возможность реагировать на это. Если вы защищаетесь дешевой техникой, это ненадежно, датчики хуже, вы не можете летать на дальние расстояния и проводите меньше времени в воздухе... Сейчас мы наблюдаем настолько экспансионистское поведение России, что многим не снилось. Нам приходится использовать флот значительно чаще, чем раньше», — подчеркнул Ливси.

Виктория Кондратьева
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