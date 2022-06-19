В Венесуэле разбился военный самолет

Самолет Вооруженных сил Венесуэлы потерпел крушение, пилоты успели катапультироваться

Самолет Вооруженных сил Венесуэлы потерпел крушение возле международного аэропорта Ла-Чинита. Об этом сообщает портал Punto de Corte.

В самолете находились два пилота. Известно, что они успели катапультироваться, однако получили травмы при падении.

Военные подтвердили крушение самолета. Они заявили, что сейчас место падения воздушного судна оцеплено. Учебно-боевой самолет K8-W упал на территории муниципалитета Сан-Франциско.

Ранее стало известно о крушении Су-25 Воздушно-космических сил России под Белгородом. На опубликованных с места крушения самолета кадрах видны обломки. В Минобороны подтвердили факт крушения и рассказали, что полет штурмовика был учебным. Пилоту удалось катапультироваться.

В условиях специальной военной операции на Украине российская авиация часто работает на сверхмалых высотах, что позволяет уйти от ударов ПВО, однако может повлечь повреждение и крушение.