Появилось видео с места крушения самолета в граничащем с Украиной регионе России

Очевидцы сняли на видео место крушения самолета в граничащем с Украиной российском регионе

Очевидцы сняли на видео место крушения военного самолета в Корочанском районе Белгородской области. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На появившемся видеоролике видны разбросанные обломки боевого самолета на территории граничащего с Украиной российского региона. Кроме того, на месте падения возник пожар.

По данным ТАСС, летчику удалось катапультироваться. Он остался жив.

В настоящий момент место крушения самолета в Белгородской области оцеплено полицией. Позже Минобороны подтвердило факт крушения Су-25 в Белгородской области.

По решению властей в Белгородской области до 24 июня объявлен высокий уровень террористической опасности. Также в это время в граничащем с Украиной регионе запрещается запускать петарды, фейерверки и салюты.